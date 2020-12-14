تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

الإثنين، 14-12-2020
10:43 ص
المصريون
اهتزت مدينة حلوان على وقع جريمة صادمة، تمثلت في تجرد رجل من كل معاني
الإنسانية والرحمة والأخلاق، بعد أن سلم نفسه للشيطان وانتهك عرض طفلة
تبلغ من
العمر 13 عامًا، لكن الأبشع أنه متزوج جدة
ها من ناحية الأم عرفيًا.
الواقعة كشفت عنها جدة
الطفلة
من ناحية الأب، التي اشتكت لها حفيدتها بوجع
في بطنها، ما دفعها للذهاب بها إلى مستشفى خاصة فور مشاهدة بطن الطفلة
منتفحة
ليؤكد لها الطبيب أن الطفلة حامل
.
كانت الصدمة كبيرة على الجدة
، وقررت التوجه إلى قسم شرطة حلوان بالقاهرة
لتقديم بلاغ في زوج جدة
ها من ناحية الأم، بعد أن حكت لها الطفلة
ما حدث.
واستمعت النيابة لأقوال الطفلة
الضحية "هـ،ع"، 13 سنة، فى حضور جدة
ها، وأكدت الضحية في أقوالها أنها تعيش بصحبة جدة
ها
"ف.ن"، 54 سنة، وعمها "أحمد" تقصد زوج جدة
ها العرفي.
وتابعت الضحية فى أقوالها: "عمو أحمد كنت بطلع معاه السطح، وكان بيقرب مني.. وجدة
ي كانت بتديني سندوتش وحلاوة.. وتطلب مني أطلع معاه على السطح أأكل
الحمام".
كما أستمعت النيابة لأقوال جدة
الطفلة
من ناحية الأب صاحبة البلاغ، وقالت
إن ابنها معاق ذهنيًا وتزوج منذ 15 عامًا من والدة الطفلة
وهي معاقه ذهنيًا أيضًا،
وأنجبا الطفلة
التى توارثت المرض، وخلال
تلك السنوات كانت تعيش الطفلة
مع جدة
ها ناحية أمها، حسب صحيفة الوطن.
وتابعت: قبل حضوري للتحقيق منذ 4 أيام فوجئت بحفيدتي تحضر إلى منزلي في
زيارة، وقالت لي "تيتا بطني وجعاني"، فشاهدتها منتفخة، واصطحبتها إلى
مستشفى خاصة، وفوجئت بالطبيب يخبرني أن حفيدتي حامل
، وبمناقشتها عرفت أن زوج جدة
ها
العرفي هو وراء الواقعة.
وقررت النيابة تسليم الطفلة
إلى جدة
ها من ناحية الأب لرعايتها، وطلبت
استدعاء الضابط محرر تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية
جهودها للقبض على المتهم الرئيسي