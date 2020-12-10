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تحديد جلسة الحكم على رامز جلال

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رامز جلال
 
الخميس، 10-12-2020 03:55 م المصريون

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز القضية رقم 983، والمتهم فيها رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي" بالاعتداء على الملكية الفكرية، للحكم في جلسة 31 ديسمبر.
وحضرت الكاتبة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت وهاني سامح اثني عشر حافظة مستندات، منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج، وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير، وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة، كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار، وأن القانون يبيح استخدامها وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع.
وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، قدما طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.
وتضمنت أوراق القضية أن صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر"، وهي بذلك شريك في تأليف المصنف السمعي البصري، وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543  وبتاريخ  29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.
 

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