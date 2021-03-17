الأربعاء، 17-03-2021
09:20 م
فتحي مجدي
توفي سياسي برازيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
المستجد، بعد أن قاد حملة للتشكيك في اللقاحات، وأيد مشروع قانون لحظر التطعيمات الإجبارية في البلاد.
وقال سيلفيو أنطونيو فافيرو
إن مشروع القانون الذي قدمه إلى المجلس التشريعي لولاية ماتو جروسو دو سول "يضمن حق المواطنين في تقرير ما إذا كانوا يريدون التطعيم أم لا".
وأضاف أن مشروع القانون الخاص به "يهدف إلى منع التطعيم من أن يكون إلزاميًا حيث يوجد حاليًا شك بشأن فعالية اللقاحات والآثار الجانبية المحتملة لها، حيث تشكل خطرًا لا يمكن إصلاحه بلا شك ، نظرا للآثار القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد للقاحات. اللقاح غير معروف".
وكان فافيرو
( 54 عامًا)، نائبًا عن الحزب الاجتماعي الليبرالي، الحزب الذي يقوده الرئيس البرازيل
ي، جاير بولسونارو، الذي تعرض لانتقادات أواخر العام الماضي لدعمه الاحتجاجات المناهضة للإغلاق.
وأدخل فافيرو
إلى مستشفى في عاصمة الولاية كويابا في 11 مارس، قبل أن تتدهور حالته يوم السبت.
وأعلن ماورو مينديز، حاكم ولاية ماتو جروسو دو سول، حدادًا رسميًا لمدة ثلاثة أيام بعد أنباء وفاة فافيرو
.
وقال: "ترك فافيرو
بصماته على تاريخ ماتو جروسو، وهو يقاتل من أجل ما يعتقد أنه صواب. رفيق الدولة في البحث عن أفضل الظروف لأهل ماتو حروسو. نتمنى لك أنا وزوجتي القوة في لحظة الحداد هذه لجميع أفراد الأسرة وأن يرزقك الله ويرحب بك بأذرع مفتوحة".
ويشكل لقاح كورونا
فاك الصيني، العمود الفقري لنظام التطعيم في البرازيل
، على الرغم من أن بعض الولايات تستخدم لقاح "استرازينكا".
ويعتبر طرح اللقاح في البرازيل
الأقل نجاحًا حتى الآن.
وتلقى 8.6 مليون برازيلي فقط، أي حوالي 4 في المائة من السكان، جرعتهم الأولى من اللقاح. ولم يتم حتى الآن إعطاء الجرعات الثانية إلا لحوالي 3 ملايين برازيلي.
والنظام الصحي في البرازيل
على وشك الانهيار مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.
ومع أكثر من 11 مليون إصابة مؤكدة بـ كوفيد – 19، سجلت البرازيل
ثاني أكبر عدد من الحالات المسجلة في جميع أنحاء العالم، وثاني أكبر عدد من الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن 278229 وفق أحدث إحصاء.
في كلتا الحالتين، تحتل البرازيل
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تضم عددًا أكبر من السكان.
سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ما معدله 1831 حالة وفاة يوميًا، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.