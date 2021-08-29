الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

هل يمكن أن تمتلك المملكة العربية السعودية فريق كرة قدم كبير في الخارج؟

ADS
 

بسبب الدكتوراة الفخرية.. بلاغ ضد محمد رمضان

Screenshot_٢٠٢١٠٨٢٩_٠٩٢١٤٦
محمد رمضان
Native
الأحد، 29-08-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ إلي النائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إعلانه علي حصوله علي الدكتوراة الفخرية من لبنان .
و أكد المحامي  أن  سبب تقديمه للبلاغ هو الأزمة الدبلوماسية التي قد تنشأ بين البلدين بسبب هذه الدكتوراة، وذلك حسبما نشر " الوفد " .
وقال المحامي في بلاغه :" ارتدى رمضان زياً عسكرياً لبنانياً وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن من رئيس الجمهورية، مضيفا تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقياً، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر".
و أشار المحامي في بلاغه إلي أن ارتداء الزى العسكري لدولة أجنبية وهو أمرًا مرفوضًا مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، مضيفًا: "رمضان يستحق العقاب الجزائي فإنه أيضاً يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة ملائمة، ومطالبا بفتح تحقيق موسع وإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونًا.
 

إقرأ ايضا

3435-166

بالصور.. مقتل وإصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

Capture

فيديو صادم.. طالبان تعتقل فنان كوميدي شهير وتذبحه على شجرة

60ffefbc4c59b71e733978d8

صور.. اعترافات صادمة لقاتل الراقصة الأجنبية في التجمع الخامس