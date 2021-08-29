بسبب الدكتوراة الفخرية.. بلاغ ضد محمد رمضان

الأحد، 29-08-2021
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ
إلي النائب العام ضد الفنان محمد رمضان
بعد إعلانه
علي حصوله علي الدكتوراة الفخرية من لبنان
.
و أكد المحامي أن سبب تقديمه للبلاغ
هو الأزمة الدبلوماسية التي
قد تنشأ بين البلدين بسبب هذه الدكتوراة، وذلك حسبما نشر " الوفد " .
وقال المحامي في بلاغ
ه :" ارتدى رمضان زياً عسكرياً
لبنان
ياً وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن من رئيس الجمهورية،
مضيفا تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف
المرفوض أخلاقياً، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر".
و أشار المحامي في بلاغ
ه إلي أن ارتداء الزى العسكري لدولة
أجنبية وهو أمرًا مرفوضًا مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، مضيفًا:
"رمضان يستحق العقاب الجزائي فإنه أيضاً يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة
ملائمة، ومطالبا بفتح تحقيق موسع وإحالة محمد رمضان
للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات
نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونًا.