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انتحار مواطن في النيل تاركًا لزوجته رسالة صادمة

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انتحار مواطن في النيل تاركًا لزوجته رسالة صادمة

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ارشيفية
 
الأربعاء، 17-03-2021 10:05 ص المصريون

أقدم مواطن على التخلص من حياته بالانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري الجامعة، تاركًا لزوجته رسالة صادمة تكشف وصيته وسبب انتحاره.
وترك الشاب الذي كان يعمل مندوبا بشركة شحن رسالةه الأخيرة لزوجته قبل أن يترك منزله في الوراق ويتوجه إلى نهر النيل وينتحر بإلقاء نفسه من أعلى جسر الجامعة.
وتم انتشال الجثة بعد أن طفت على سطح الماء من قبل قوات الإنقاذ النهري بالمنطقة.
وأفادت التحريات، بأن “الوفاة ناتجة عن انتحار وليس فيها أي شبهة جنائية”، مشيرة إلى أن زوجته فوجئت بالعثور على رسالةه داخل غرفته، وعندما ظلت تبحث عنه لعدة ساعات بمعاونة أقاربها وأقارب زوجها في المستشفيات ومراكز الشرطة لم يجدوه، حتى ظهر جثمانه في نهر النيل وتأكدوا منه.
وأضافت: “الشاب كتب في رسالةه قبل الإقدام على الانتحار- “يا ليت الأولاد يستمروا في حفظ القرآن الكريم، وانتبهي لحقهم في الميراث من أن يضيع، ويأخذه أخي”.
وأوضحت، أن “الشاب انتحر بسبب معاناته من أزمة مالية، عندما تراكمت عليه الديون، وأنه كان على خلاف مستمر مع شقيقه بسبب الميراث”.
 

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