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المشدد 15 عامًا للمخرج عمرو فاروق.. تعرف على جريمته

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عمرو فاروق
 
السبت، 19-12-2020 03:55 م المصريون

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المخرج السينمائي عمرو فاروق بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة مخدر الكوكايين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جاليري الزمالك".
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بصحبة عدد من الأشخاص كانوا داخل معرض "جاليري"، بمنطقة الزمالك، يتعاطون الكوكايين والحشيش والبانجو.
وتمكنت القوات من ضبط كمية من المخدرات، وتم تحريز المخدرات وأدوات خاصة بتعاطي الكوكايين، واقتياد المتهمين إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرر محضر بالواقعة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تعاطي كوكايين وحشيش وبانجو، وضبط 4 مسدسات وعلبة صغيرة فيها كمية من الحشيش.
وبسؤال المخرج عمرو.فاروق، صاحب الـ"جاليري"، قال إن الأسلحة المضبوطة عبارة عن مسدسات صوت، فقررت النيابة إرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.
من جانبها، أنكرت الفنانة نهى العمروسي ما نُسب إليها من اتهامات، وقالت: ”أنا كنت في المحل بشتري فضيات ومعرفش حاجة عن المضبوطات دي وفوجئت بالشرطة أثناء انصرافي“.
وحصلت العمروسي، المتهمة في نفس القضية، على براءة من دائرة جنايات مغايرة لهذه الدائرة.
 

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