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الصحة السعودية تكشف عدد تسجيلات الحصول على كورونا

 
الجمعة، 18-12-2020 06:11 م
كشفت وزارة الصحة السعودية، إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وذكرت أن العدد بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من ( 300 ) ألف شخص.

وأهابت بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

 

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