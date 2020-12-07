الإثنين، 07-12-2020
01:56 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداور رواد مواقع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقوم بتمزيق وجهه وهو يبكي " ردي عليا يا أمي
" حزنا علي فراقها .
و كان الشاب قد أقدم علي
فعل غريب وغير متوقع بعد وفاة والدته تأثرا بإصابتها بفيروس " كورونا
"
المستجد ، حيث قام بتمزيق وجهه بمطواة و محاولة التعدي علي الطاقم الطبي بالمستشفي
.
و تعود بداية الواقعة
إلي وصول سيدة في العقد الثامن إلي
المستشفي العام بطنطا
، مصابة بفيروس
" كورونا
" وحالتها الصحية سيئة جدا وجري حجزها في قسم العزل وبعد أيام
تدهورت حالتها الصحية وتوفيت ، وتفاجئ المرضي و الطاقم الطبي ببكاء أحد أبنائها و
تمزيقه لوجهه بسلاح أبيض " مطواة " كانت معه وهو يقول :" ردي عليا
يا امي " وعندما حاول بعض أفراد الطاقم تهدئته حاول التعدي عليهم ، حسبما
نشرت " الوطن " .
و قام الأمن بالتدخل
وتم السيطرة علي الموقف و تغسيل وتكفين المتوفاة حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة.