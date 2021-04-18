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التحقيقات تفجر مفاجأة صادمة في سبب نبش قبر موظفة وحرق جثتها

نبش قبر موظفة وحرق جثتها
نبش قبر موظفة وحرق جثتها
 
الأحد، 18-04-2021 05:20 م محمد فضل
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة نبش قبر وحرق جثة موظفة تعمل في شؤون العاملين بمستشفى حلوان العام، بعد دفنها في حلوان، عن أن الخلافات بين أسرتي المجني عليها والمتهم هي سبب الجريمة.
ويستجوب رجال المباحث عاملًا للاشتباه في تورطه في الواقعة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

يذكر أن حالة من الحزن والغضب الشديد سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار واقعة حرق جثمان منى جاد المعروفة إعلاميًا بـ«موظفة حلوان»، والتي رحلت قبل أيام متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وتم دفنها في مقابر أسرتها بعزبة «الباجور» في حلوان.

وبعد أيام قليلة من وفاة الموظفة اكتشفت أسرتها مفاجأة صادمة وهي نبش قبرها وحرق جثتها في مشهد بربري متجرد من كل المشاعر الإنسانية والأخلاقية، ما أثار غضب واستنكار الجميع الذين طالبوا بمعاقبة مرتكبي تلك الواقعة الإجرامية.
 

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