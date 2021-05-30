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أب يلقي نفسه وأولاده الثلاثة من أعلى جبل شاهق

yp26-12-2016-976310
ت
Native
الأحد، 30-05-2021 10:13 ص
رمى أب يمني نفسه وأولاده الثلاثة من على سفح جبل شاهق، في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مما نتج عنه وفاته واثنين من أبنائه ونجاة طفله الثالث بأعجوبة.
فيما اتضح أنه الأب يدعى “إبراهيم عبدالله الحاج” (35 عاماً) من أهالي مديرية “حبيش”، بمحافظة إب، لقي حتفه مع اثنين من أطفاله (ولد، بنت)، حيث نجا طفله الثالث، بعد أن رمى بهم وبنفسه من سفح جبل شاهق في قرية المحاشة بجبل معود في مديرية ريف إب، بحسب “العربية نت”.
كما جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات، فيما لا يزال الطفل الثالث يتلقى العلاج نتيجة إصاباته البالغة، وتبين أن الأب كان يعاني من ظروف معيشية صعبة أجبرته على اختيار الموت الجماعي له ولأطفاله.
 

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