آخر صيحات الإجرام.. غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات

الأحد، 14-03-2021
04:05 م
الطيب حسين
تمكنت السلطات الإسبانية من ضبط غواصة
صنعها مهربو مخدرات يدويًا قادرة على نقل طنين من المخدرات.
جاء هذا عندما داهمت الشرطة مستدعا جنوبي البلاد.
ويبلغ طول الغواصة
المصنوعة يدويًا
تسعة أمتار.
وقالت الشرطة إنها عثرت عليها في مستودع صناعي في مدينة ملقا جنوبي البلاد.
وكانت المداهمة جزءا من عملية أوسع، شملت خمس دول أخرى ووكالة مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".
وتقول الشرطة إن 52 شخصا اعتقلوا خلال مداهمات في أنحاء إسبانيا، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، كما جرى تفكيك معمل للمخدرات.
وتعتقد الشرطة أن الغواصة
، المصنوعة من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقي، كانت جاهزة لتهريب المخدرات ولكن لم يتم استخدامها بعد.
وفي عام 2019، تمت مصادرة غواصة
محملة بأكثر من ألفي كيلوجرام من الكوكايين في شمال غرب إسبانيا بعد أن جنحت، وتم اعتقال شخصين.
ويعتقد أن تلك الغواصة
كانت من كولومبيا، وفتحت الشرطة تحقيقا للتأكد من كيفية إبحارها من هناك وعلى متنها المخدرات.
ويتم استخدام غواصات نقل المخدرات، في تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.