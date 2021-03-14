الأحد 14 مارس 2021
توقيت مصر 19:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

الدولار ينزف أمام الجنيه..انخفاض كبير في الأسعار اليوم

أول تعليق من الخارجية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

آخر صيحات الإجرام.. غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات

موقع يمني يكشف اسم الزينبية التي أوكل لها الحوثي أهم المهام الاستخباراتية

المتحف الكبير يستقبل مقصورة الملك توت عنخ آمون

شقيق طبيبة السلام يفجر مفاجأة مدوية عن انتحارها

FBI يبحث عن كنز قيمته أكثر من 500مليون دولار

فصل مسلم من عمله بسبب أدائه الصلاة في فرنسا

ADS
 

آخر صيحات الإجرام.. غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات

غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات
الغواصة
 
الأحد، 14-03-2021 04:05 م الطيب حسين
تمكنت السلطات الإسبانية من ضبط غواصة صنعها مهربو مخدرات يدويًا قادرة على نقل طنين من المخدرات. جاء هذا عندما داهمت الشرطة مستدعا جنوبي البلاد.

ويبلغ طول الغواصة المصنوعة يدويًا تسعة أمتار. وقالت الشرطة إنها عثرت عليها في مستودع صناعي في مدينة ملقا جنوبي البلاد.

وكانت المداهمة جزءا من عملية أوسع، شملت خمس دول أخرى ووكالة مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".

وتقول الشرطة إن 52 شخصا اعتقلوا خلال مداهمات في أنحاء إسبانيا، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، كما جرى تفكيك معمل للمخدرات.

وتعتقد الشرطة أن الغواصة، المصنوعة من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقي، كانت جاهزة لتهريب المخدرات ولكن لم يتم استخدامها بعد.

وفي عام 2019، تمت مصادرة غواصة محملة بأكثر من ألفي كيلوجرام من الكوكايين في شمال غرب إسبانيا بعد أن جنحت، وتم اعتقال شخصين.

ويعتقد أن تلك الغواصة كانت من كولومبيا، وفتحت الشرطة تحقيقا للتأكد من كيفية إبحارها من هناك وعلى متنها المخدرات.

ويتم استخدام غواصات نقل المخدرات، في تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.





 

إقرأ ايضا

جثة

اعتراف خطير من صاحب العقار المتهم في قضية سيدة السلام قد يغير مجرى الأحداث

أرشيفية

ضبط مواطن ارتكب فعلًا خادشًا للحياء بحق سيدتين في السعودية

20201208003416026

حبس إبراهيم حسن عامين وكفالة 10 آلاف جنيهًا