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225 ألف إسترليني أسبوعيًا.. «أنطونيو روديجير» يرفع راتبه للتجديد مع «تشيلسي»

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أنطونيو روديجير
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Teads
الإثنين، 07-02-2022 06:01 م


وسط تقارير تفيد بانضمام مدافع «تشيلسي» «أنطونيو روديجير» لنادي «ريال مدريد» الصيف المقبل، اشترط مدافع البلوز على الإدارة زيادة راتبه الأسبوعي إلى 225 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا؛ لتجديد تعاقده مع النادي، بزيادة 25 ألف إسترليني عن طلبه السابق.

وينتهي عقد «روديجير» مع «تشيلسي» في يونيو المقبل، ويحصل حاليًا على 100 ألف إسترليني أسبوعيًا، وترى تقارير متخصصة أن سبب رفع اللاعب راتبه الأسبوعي يأتي في ظل تلقيه عروض انتقال مرتفعة، كما أنه طالب بالحصول على مكافأة خاصة للتوقيع على عقد التجديد مع النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة «ذا أتلانتيك» البريطانية، فإن «روديجير» رفض عرض التجديد من «تشيلسي» مقابل 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كما رفض عرضًا من «ريال مدريد» الإسباني، كان سيحصل بموجبه على 173 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويشارك «روديجير» الآن مع فريقه «تشيلسي» في كأس العالم للأندية لعام 2021 المقامة في الإمارات، ويلتقي فريقه الهلال السعودي بعد غدٍ الأربعاء الموافق 8 رجب 1443، و9 فبراير 2022.
 

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