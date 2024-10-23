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14 مليون جنيه.. أحمد فتوح يدفع الدية لأسرة أمين الشرطة

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الأربعاء، 23-10-2024 12:52 م


نشرت وسائل إعلام الشيكات التى تم تسليها لاسرة أمين الشرطة السيد الشوبكى ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بدهسه عن طريق الخطا والتى جاء اجماليها 11 مليون و800 الف جنيه.

 فيما صرح مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ان قيمة التصالح التي تمت بين اهالي الضحية وصلت 14 مليون جنيه، بالتراضي بين الطرفين دون ان يطلب اهل الضحية اي مبالغ مالية من الاساس وكان الصلح فقط هو المطلوب، وتم دفع المبالغ عن طريق شيكات بنكية وجزء تم دفعه كاش.

ووفق وسائل إعلام فإنه بعد الاتفاق علي مبلغ 10 مليون جنيه، قرر اللاعب ومقربين منه دفع مبلغ إضافي ارضاء منهم لاهل الضحية وكان الصلح هو اساس الأمر دون  مبالغ مالية.

وطالب دفاع اللاعب أحمد فتوح بتأجيل الجلسة للمرافعة مع إخلاء سبيل المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على أحمد فتوح.

وحضر جلسة اليوم، أفراد من أسرة المجني عليه، السيد أحمد السيد، ضحية الحادث، لإقرار التصالح مع " فتوح " أمام المحكمة، في شق الحق المدني، حيث أسفرت جهود الوساطة بين اللاعب عقب إخلاء سبيله وأسرة المجني عليه، عن التوصل للصح وتم استقبال اللاعب في منزلهم بالإسكندرية لتلقي العزاء خلال الفترة الماضية.

وكانت مباحث قسم شرطة العلمين، قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.

وكانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19  أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهم، بعد أن واجهته باتهامه بتعاطي المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب في القتل.

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