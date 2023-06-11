وفاة لاعب بعد سقوط المرمى عليه في سوهاج





لقي طالبًا مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب سقوط حديدة المرمى عليه أثناء اللعب في مركز شباب الحرجة قبلي دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو "محمد. م" 12 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفاد "ناجح. ع" 48 عامًا مزارع، و"إبراهيم. م" 49 عامًا فني منشآت ويقيم دائرة المركز أنه أثناء تواجد المذكور بمركز شباب الحرجة قبلي وحال لهوه بمرمي الملعب الخماسي المتحرك اختل توازنه وسقط أرضًا وسقطت على رأسه عارضة المرمى الحديدية، ما نتج عنه إصابته ووفاةه، ونفى الأول الشبهة الجنائية.