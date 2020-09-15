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نيمار يعتذر ويؤكد تعرضه لإساءة عنصرية

نيمار
نيمار
الثلاثاء، 15-09-2020 11:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
اعتذر نيمار النجم البرازيلي ولاعب باريس جيرمان ، عن تصرفه خلال مباراة الفريق أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤكدا أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب ألفارو جونزاليس لاعب مارسيليا خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا 1/0 .
وكتب نيمار علي صفحته الرسمية علي " انستجرام " أنه ربما كان يجب عليه أنه يتجاهل إساءات ألفارو لكنه أكد علي اتهاماته للاعب المنافس بالعنصرية ، مضيفا العنصرية موجودة لكن يجب إلا نسمح لها بها بعد الآن هذا يكفي " .
جدير بالذكر أن حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر في وجه نيمار بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب البرازيلي .  

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