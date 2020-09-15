نيمار يعتذر ويؤكد تعرضه لإساءة عنصرية

الثلاثاء، 15-09-2020
11:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اعتذر نيمار
النجم
البرازيلي ولاعب باريس جيرمان ، عن تصرفه خلال مباراة الفريق أمام مارسيليا
في
الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤكدا أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب ألفارو جونزاليس
لاعب مارسيليا
خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا
1/0 .
وكتب نيمار
علي صفحته
الرسمية علي " انستجرام " أنه ربما كان يجب عليه أنه يتجاهل إساءات
ألفارو لكنه أكد علي اتهاماته للاعب المنافس بالعنصرية ، مضيفا العنصرية موجودة
لكن يجب إلا نسمح لها بها بعد الآن هذا يكفي " .
جدير بالذكر أن حكم
المباراة أشهر الكارت الأحمر في وجه نيمار
بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب
البرازيلي .