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نص أقوال والد فتاة البراجيل المنتحرة أمام النيابة

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الضحية
الأحد، 31-03-2024 11:03 ص

نشرت وسائل إعلام نص شهادة والد الفتاة رحاب ضحية البراجيل التى قامت بإنهاء حياتها والتى دفنت بالأمس فى بلدها  وسط حضور الآلاف من أبناء مدينتها وجاءت كالأتي:

 س ما تفصيلات بلاغك ؟
اللي حصل أن تجلتي رحاب كانت مخطوبة وتم فسخ الخطوبه من حوالى ثلاثه شهورتقريبا ومن يومها وهي بتقول إن الناس بتتكلم عليها وفى يوم الاثنين الماضى تعبت قوي وسمعناها وهى بتتقئ وبعد كده قمنا بأخذها وروحنا مستشفى الموظفين ولما روحنا هناك الدكتور قال إنها حالة تسمم وتم تحويلها إلى مستشفى القصر العينى وأثناء توقيع الكشف الطبى عليها هى قالت للدكتور إنها تناولت قرص غله وتم حجزها في قسم العناية من يومها وحتى اليوم ولكنها توفيت إلى رحمة مولاها اليوم وهو ده كل اللي حصل.
متي واين حدث ذلك ؟
يوم 2024/3/25 بمنزلنا بناحيه البراجيل أوسيم وتم حجزها في مستشفى القصر العيني وهي تناولت قرص غلة وتوفيت فجر يوم أمس  بمستشفى القصر العيني.
أمام من حدث ذلك ؟
أمام جميع أهل البيت
وهل كانت المتوفية الى رحمة مولاها تعانى من ثمة أمراض نفسية أو مزمنة ؟
لا هي كانت كويسة جدا
وهل تتهم أحدا بشيء ؟
لا ده قضاء وقدر
مطلوب منك التعهد بالحضور للنيابة لاستكمال أقوالك بالمحضر؟
أتعهد بذلك.

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