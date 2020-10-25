الأحد، 25-10-2020
06:50 ص
أحمد عادل شعبان
علق أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - على هاشتاج " إلا رسول الله
" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون
التي أساء فيها للنبي.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: طب وبعد تغيير صورة البروفايل وعمل هاشتاج الا رسول الله ....
عملت ايه لنبيك..... ولا حاجة..
الاولي انك تتبع سنته وتغير من نفسك وتحاول تقاطع المنتجات الفرنسية
فعلا مش بالكلام والشعارات ...
الهاشتاج والبروفايل مش هيدخلوك الجنة أو يثبتوا قيمة رسول الله صلي الله عليه وسلم ...خليك عملي.
وأضاف: يا جماعة انا مش معترض علي الهاشتاج أو تغيير صورة البروفايل انا بأكد علي اتباع السنة هي اللي احسن وابقي.