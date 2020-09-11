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نادي إنجليزي يضم اللاعب سام مرسي
كرة
الجمعة، 11-09-2020
07:19 م
أحمد سالم
أعلن نادي ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ضم لاعب الوسط الدولي المصري سام مرسي قادمًا من نادي ويجان في صفقة انتقال نهائي.
وقدم نادي ميدلسبره سام مرسي من خلال فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، الجمعة
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سام مرسى
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