نادي إنجليزي يتراجع عن ضم لاعب بعد ضربه صديقته

الأربعاء، 23-09-2020
04:41 م
فتحي مجدي
تراجع نادي سيلبي تاون الإنجليزي
عن تعاقده مع ريس طومسون
، بعد صدور حكم بسجن
ه في أبريل 2019، إثر إدانته بضرب
صديقته.
وسُجن لاعب لينكولن سيتي السابق، والذي لعب في صفوف يورك سيتي ونورث فيريبي يونايتد وجيزيلي، في أبريل 2019 بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة.
أصدر الفريق شبه المحترف الذي يلعب في القسم الأول من الدوري الشرقي للمقاطعات الشمالية، بيانًا مطولًا أكد فيه أنه وقع مع اللاعب بعد تجربة. لكنه ألغى الصفقة بعد رد فعل عنيف إثر تلوح أحد الرعاة بسحب الدعم للنادي
وقال النادي الأربعاء: "علاوة على بياننا السابق، استمعنا إلى كل التعليقات ولن يوقع ريس طومسون
مع نادي سيلبي تاون لكرة القدم".
واعتدى اللاعب على صديقته دانييل توماس ما تسبب بإصابتها بكسر في فكها وكدمات شديدة خلال الاعتداء الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
وحُكم على طومسون (26 عامًا) بالسجن
لمدة 40 شهرًا مع أمر تقييدي لمدة عشر سنوات بتهمة العنف المنزلي، بعد أن أقر بأنه مذنب بإتلاف الممتلكات والاعتداء الذي يتسبب في أذى جسدي فعلي وإلحاق ضرر جسدي خطير.
قالت ضحيته للمحكمة: "لقد ضرب
ني ريس بشكل متكرر. ضرب
ني بقضيب حديدي، وكسر فكي وحطم مرآة فوق رأسي. أُجبرت على أن ألعق الطلاء من على الأرض ثم حطم مرآة أخرى فوق رأسي".
وأضافت: "عندما التقط المرآة الثانية اعتقدت أنني سأموت، صرخت من أجله أن يتوقف أو سيقتلني. طلب مني أن أنزل ذراعي وأن أتحمل الضرب
مثل شخص حقيقي".
وأُعيد طومسون إلى السجن
في فبراير 2020، بعد شهر من إطلاق سراحه بعد نشره عددًا من التغريدات غير اللائقة فيما يتعلق بإدانته.