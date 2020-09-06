شاهد.. لاعب الزمالك يضرب حارس مرمى الأهلي بالقفا في حضور الوزير
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الأحد، 06-09-202008:39 ممحمد فضل - متابعات
تعدى
لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، حسن القداح، على سبيل المزاح والدعابة، على زميله في
منتخب مصر، حارس مرمى الأهلي، عبد الرحمن حميد، بضربه بالقفا.
ومازح
القداح، زميله عبد الرحمن حميد، بتوجيه ضربة خفيفة له في أعلى العنق، وذلك خلال حضورهما
أمس السبت، حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد "مصر 2021"، الذي أقيم على
سفح الأهرامات.
وظهر
القداح وهو يصفع عبد الرحمن حميد، عندما كان وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، يجري
حوارا مع إحدى القنوات الفضائية بعد حفل القرعة.
فيما
أكد رئيس اتحاد كرة اليد، هشام نصر أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.
ونقلت
صحيفة الوطن، عن هشام نصر قوله: "حسن القداح لاعب مؤدب، وبالطبع الموقف لم يكن متعمدا، ولكنه في النهاية مشهد غير
مقبول، وسنقوم بالتحقيق معه حول الواقعة".