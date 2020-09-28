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موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

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ليفربول
 
الإثنين، 28-09-2020 05:47 م أحمد سالم
تقام مباراة ليفربول ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN SPORT FR HD.

شهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز وجمع 6 نقاط حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز تمكن فيه من تحقيق الفوز  بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، وقد شارك صلاح فى كلتا المباراتين من البداية للنهاية.

في المقابل شهدت الجولتين فوز الجانرز في مبارياته، حيث فاز المدفعجية في مباراة الجولة الأولى أمام نادي فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء وهي المباراة التي شارك فيها محمد النني، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في مباراته في الجولة الثانية أمام فريق وست هام بنتيجة ٢-١.
 

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