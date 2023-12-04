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مفاجأة.. محمد صلاح لم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة لهذا السبب

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صلاح
الإثنين، 04-12-2023 12:43 م


بعد ساعات من إغلاق باب التصويت للمصريين بالخارج بالمملكة المتحدة بالعملية الانتخابية لاختيار رئيس لمصر من بين المرشحين لانتخابات الرئاسية "2024 -2030"، فقد تأكد غياب لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح عن الإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع بمقر الانتخاب طبقًا لمصدر مطلع، وفق القاهرة 24.

وحسب الموقع فإن  قائد المنتخب الوطني المصري ونجم ليفربول لم يسعفه الوقت للإدلاء بصوته، حيث تسببت الإجراءات الاحترافية المنظمة لمباريات الدوري الإنجليزي، وكذا بنود التعاقد مع ناديه ليفربول، من عدم تمكن صلاح من الخروج من معسكر فريقه استعدادا لمباراة فولهام مساء اليوم، والتي انتهت بنتيجة 4 -3 لصالح فريقه.

وتأكد القاهرة 24 أيضًا من أن منظومة الاحتراف وبنود التعاقد حظرت بالفعل أي خروج أو خروق للقواعد الاحترافية بالبقاء بالمعسكر خلال المباريات الرسمية قبل المباراة بـ 48 ساعة وبعدها بساعات ولا يمكن للاعبين ولا الأجهزة الفنية والإدارية التفاوض أو التقاعس حول تلك القواعد.

الانتخابات الرئاسية 2024
جدير بالذكر، أن فترة التصويت بالعملية الانتخابية للمصريين بالخارج، بعد ملحمة انتخابية استمرت لمدة 3 أيام، في مختلف دول العالم، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجاليات المصرية على الإدلاء بصوتهم خلال هذا الاستحقاق الدستوري الهام والمتمثل في اختيار رئيس الجمهورية.

وشهدت العملية الانتخابية للمصريين المتواجدين في الملكة المتحدة إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية على مدار 3 أيام متواصلة، للإدلاء بصوتهم الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

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