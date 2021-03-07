مفاجأة.. حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب يعتذر عن ضربة الجزاء

الأحد، 07-03-2021
01:36 م
اعتذر الحكم
المغربي رضوان جيد
، الذى أدار مباراة الأهلي
وفيتا كلوب
، ليلة الأمس، التي أقيمت في إدارة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى
في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للاعبي الأهلى عقب المباراة بعد تأكده
بعدم صحة ركلة الجزاء .
أكد ذلك الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، وقال
: "الحكم رضوان جيد
اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب
، بسبب ركلة
الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها ".
وتعادل الأهلى مع فيتا كلوب
2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما
مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة وحصل فيتا كلوب
على ركلة جزاء
وهمية فى الدقيقة 80 بعد سقوط اللاعب على الأرض " وحده " ولكن تم خدعة الحكم
روضان جيد والذى احتسب الكرة ركلة جزاء".