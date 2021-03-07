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مفاجأة.. حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب يعتذر عن ضربة الجزاء

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رضوان جيد
 
الأحد، 07-03-2021 01:36 م

اعتذر الحكم المغربي رضوان جيد، الذى أدار مباراة الأهلي وفيتا كلوب، ليلة الأمس، التي أقيمت في إدارة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للاعبي الأهلى عقب المباراة بعد تأكده بعدم صحة ركلة الجزاء .
أكد ذلك الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، وقال : "الحكم رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها ".
وتعادل الأهلى مع فيتا كلوب 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة وحصل فيتا كلوب على ركلة جزاء وهمية فى الدقيقة 80 بعد سقوط اللاعب على الأرض " وحده " ولكن تم خدعة الحكم روضان جيد والذى احتسب الكرة ركلة جزاء".
 

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