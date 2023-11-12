محمود السيد يفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته.. شاهد رد فعل الأخير





وصل محمود السيد لاعب منتخب مصر للسلاح إلى الدوري ثمن النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للسلاح المقامة بسويسرا، عقب الفوز على الياباني كازواسو مينوبي صاحب فضية بطولة العالم بنتيجة 15/10.

ومن قبلة فاز محمود في جميع مباريات دوري المجموعات بما فيهم لاعب الكيان الصهيوني، بجانب الانتصار على السويسري أليكسس بيارد بنتيجة 15-14 في دور الـ64.

من هو محمود السيد بطل المنتخب الوطني لسلاح المبارزة؟

يعد محمود من أفضل لاعبي مصر للسلاح، حيث ولد بطلا لأب وأم متمرسين في هذه اللعبة ويعملون كمدربين في هذا المجال منذ فترة كبيرة.

وبجانب ذلك هو الأخ الأصغر لـ أحمد السيد بطل العالم في سلاح المبارزة، بجانب شقيقه الآخر محمد السيد الذي شارك في أولمبياد طوكيو الماضية.

جدير بالذكر، فاز محمود السيد بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة الماضية التي، أقيمت في البحرين.