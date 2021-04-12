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مُحزن للغاية.. لحظة وفاة اللاعب رضا الساقي خلال المباراة

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مُحزن للغاية.. لحظة وفاة اللاعب رضا الساقي خلال المباراة

اللاعب رضا الساقي
اللاعب رضا الساقي
 
الإثنين، 12-04-2021 06:55 م محمد فضل

أحدثت وفاة اللاعب المغربي رضا الساقي، من فريق نجم الشباب البيضاوي، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد حسنية بنسليمان، حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي وبين الجماهير، بعد سقوطه بشكل مفاجئ مغشيًا عليه.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فقد سقط اللاعب بشكل مفاجيء على الأرض، دون أن يتدخل معه أحد من المنافسين.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطاقم الطبي للفريق المغربي تدخل لمحاولة إسعافه وإنقاذه من الاختناق، إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ الساقي آخر أنفاسه.

وتفاعلت عدة أندية مع رحيل لاعب الشباب البيضاوي، وعلى رأسهم، الوداد، الرجاء، الفتح الرباطي والمغرب الفاسي، وأبدوا مواساتهم لعائلة اللاعب وزملائه وباقي أعضاء فريقه.




 

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