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الصفحة الأخيرة
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لاعب الزمالك يتعرض لحادث مروع
الزمالك
السبت، 28-11-2020
07:20 م
أحمد سالم
تعرض
ياسين مرعي
مدافع الزمالك ومنتخب الشباب، لحادث مروري، اليوم.
وخضع مرعي، لـ4 غرز في الوجه، تحت إشراف وليد منصور طبيب منتخب الشباب، قبل بداية التدريب الخاص بالمنتخب.
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لاعب الزمالك
ياسين مرعي
اخبار رياضة
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