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لاعب الزمالك يتعرض لحادث مروع

الزمالك
الزمالك
 
السبت، 28-11-2020 07:20 م أحمد سالم
تعرض ياسين مرعي مدافع الزمالك ومنتخب الشباب، لحادث مروري، اليوم.

وخضع مرعي، لـ4 غرز في الوجه، تحت إشراف وليد منصور طبيب منتخب الشباب، قبل بداية التدريب الخاص بالمنتخب.
 

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