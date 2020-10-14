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​كواليس فوز البرازيل على بيرو في تصفيات المونديال

نيمار جونيور
نيمار جونيور
 
الأربعاء، 14-10-2020 10:57 ص المصريون

انتهت مبارة منتخب بيرو مع المنتخب البرازيلي الذي كان يستضيفه، بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين،وذلك في ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية.
حيث بدأ تحقيق الأهداف من نجم الهلال أندريه كاريو لصالح بيرو في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ثم  تعادل معه بهدف من النجم البرازيلي نيمار جونيور للسليساو من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني نجح ريناتو تابيا في إحراز ثاني أهداف البيروفيين في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل من جديد المُنتخب البرازيلي عن طريق ريتشارليسون الذي تابع كرة رأسية لعبها نجم ليفربول روبرتو فيرمينو وذلك في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 80 نجح نيمار في إحراز هدفه الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار” وسط احتجاج من لاعبي بيرو.
وقبل النهاية أكمل نيمار ثلاثيته الشخصية بهدف رابع للبرازيل بعد إكماله لكرة اصطدمت في القائم لتعود إليه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.
ورفعت البرازيل رصيدها من النقاط إلى النقطة السادسة بعد انتصارين في أول مُبارتين بالتصفيات حيث كانوا قد انتصروا في الجولة الأولى ضد بوليفيا، وتُشاركها الصدارة الأرجنتين بعد فوزين مُتتاليين أيضاً على الإكوادور وبوليفيا.
وفي باقي مُباريات الجولة كانت الأرجنتين قد فازت على بوليفيا بهدفين لهدف، وانتصرت الأوروجواي على الإكوادور بأربعة أهدافٍ لهدفين، وانتصرت باراجواي على فنزويلا بهدفٍ دون رد، ولاتزال مُباراة تشيلي ضد كولومبيا مُستمرة وتتقدم تشيلي على ضيفتها بهدفين لهدف.
 

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