"كاف" يختار إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا لنهائي القرن

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع فى مباراة نهائى القرن الأفريقى التى تجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، وأخطر الاتحاد الأفريقى، مسئولو اتحاد الكرة باختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.

وكان من المفترض أن يكون الحكم الرابع الزامبي جياني سيكازوي، متواجد في اللقاء ولكن بعد إصابة رضوان جيد بفيروس كورونا، اختار "كاف" إبراهيم نور الدين، للتواجد فى طاقم التحكيم الذي سيدير النهائي اليوم، على أن يتولى جياني سيكازوي مسئولية حكم "الفار".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك