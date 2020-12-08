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قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين

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في المكسيك..

قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين

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قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين
 
الثلاثاء، 08-12-2020 06:25 م الطيب حسين
قتل عدد من لاعبي الكرة في اقتحام ملعب وإطلاق نار بالمكسيك.

وتعرض لاعبو فريق للهواة في منطقة بمدينة أوريانغاتو في ولاية غواناخاتو وسط المكسيك لهجوم مسلح أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "هيرالدو"، فإن مسلحين مجهولين نفذوا عدة تفجيرات قبل اقتحامهم للملعب الواقع بالقرب من مقبرة، ومن ثم قاموا بفتح النار على اللاعبين الذين كانوا يحتفلون بالفوز في المدرجات بعد المباراة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وبدأت السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث، ولا يزال سبب الهجوم مجهولا.

وتم تسجيل 333 جريمة قتل متعمد في ولاية غواناخواتو، ما يجعلها في المرتبة الأولى في البلاد بهذا المؤشر.

 

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