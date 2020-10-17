قبل موقعة الأهلى والوداد فرج عامر : "قلقان من الحكم المشبوه"

رج عامر



أبدى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة نادى سموحة، قلقه من حكم مباراة الأهلى والوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وكتب "عامر" عبر "تويتر"، "مش مهم مين حيلعب النهاردة اساسي ومين حيكون احتياطي، المهم الحكم المشبوة حيعمل اية ؟."

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تعيين الحكم جاني سيكازوي لإدارة المباراة، وهو ما زاد القلق والشك داخل جماهير النادي الأهلي؛ لسجله ومواقفه السيئة، خاصة وأنه تم إيقافه لمدة خمسة أشهر بعد تحكيمه لمباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي، والتي شهدت أخطاء تحكيمية فادحة في المباراة وحرمان أول أغسطس من استكمال مشواره الإفريقي.