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عمر السومة يعلق على سقوط نظام بشار الأسد

عمر السومة يعلق على سقوط نظام بشار الأسد

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الإثنين، 09-12-2024 10:50 ص

 

وجه لاعب المنتخب السوري لكرة القدم عمر السومة، رسالة تهنئة للشعب السوري بعد إعلان فصائل المعارضة السيطرة على العاصمة دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

ونشر عمر السومة صورة لحارس المرمى السابق لنادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب، الراحل عبد الباسط الساروت، عبر حسابه على منصة إكس وعلق عليها :"ألف مبروك لسوريا وألف مبروك لكل السوريين ومبروك لهذا الشعب الصمود، والله يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جنانه".

وأضاف السومة :"إن شاء الله تكون بداية لمرحلة جديدة من الوحدة والإعمار والازدهار وتبقى دائما #سورية_حرة 2024/12/8".

 

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