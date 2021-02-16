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عرض أوروبي ضخم لاثنين من لاعبي الأهلي بعد تألقهما في كأس العالم للأندية

فريق الأهلي
عرض أوروبي ضخم لاثنين من لاعبي الأهلي بعد تألقهما في كأس العالم للأندية
 
الثلاثاء، 16-02-2021 08:40 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج "ملعب أون سبورت" - عن وصول معلومات له بشأن عرض أوروبي للاعبي الأهلي.

وقال "زاهر" في برنامجه: اثنان من لاعبي الأهلي ، أحدهما لاعب شاب ، والآخر لاعب كبير في السن وخبرة ، تلقيا عرضا من نادي بدوري أوروبي يتابعه أغلب المصريين بعد تألقهما في كأس العالم للأندية.

وتابع: النادي الأوروبي يتابع اللاعبين منذ فترة وتألقهما في كأس العالم أدى لزيادة التمسك بهما.

واستدرك: قريبا سوف نعلن الأسماء واسم النادي و كل شيء بس افتكروا الخبر دا كويس.

وكان بعض المتابعين خمنوا أن اللاعبين المقصودين هما محمد هاني ومحمد الشناوي.
 

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