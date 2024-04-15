الإثنين 15 أبريل 2024
توقيت مصر 13:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مع أول يوم عمل.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

زوجها يعمل في الخارج.. زوجة 17 عاماً تحمل سفاحاً من حماها بالدقهلية

حقيقة زواج خالد مرتجي من سما المصري

إجراء مفاجئ من اتحاد الكرة تجاه محمد الشيبي.. ومحاميه: مصدوم

فيديو صادم.. شاب يروي قتل والده أمام عينيه بعد اكتشاف خيانة زوجته

مفاجأة بشأن سبب استبعاد شيكابالا من مباراة القمة

اليوم.. بدء عودة انقطاع الكهرباء واستثناء 4 محافظات من القرار

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على هجوم إيران على إسرائيل

طبيب الفريق وكولر.. أزمة تضرب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري الجديد

طبيب الفريق وكولر.. أزمة تضرب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

IMG-20240415-WA0012
كولر
الإثنين، 15-04-2024 11:27 ص


شهدت الساعات القليلة الماضية، تصاعد أزمة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المدير الفني مارسيل كولر، بسبب تكرار الإصابات العضلية للاعبين.
وأفادت مصادر،  أن «كولر» أبلغ مسؤولي الأهلي، أن هناك أزمة كبيرة في الملف الطبي منذ انطلاق الموسم، مطالبًا برحيل أحمد جاب الله، باعتباره المسؤول الأول عن الفريق الطبي داخل النادي، الذي يشمل أخصائيي التأهيل، والتعاقد مع طبيب جديد واقترح المدرب السويسري استقدام طبيب أجنبي، يكون مسؤولا عن إدارة الفريق الطبي للقلعة الحمراء.
ورفضت إدارة الأهلي كل محاولات كولر للإطاحة بالدكتور أحمد جاب الله، حاليا بسبب الضيق الوقت، وطلبت من المدرب السويسري بالتركيز في المباريات لحين فتح تحقيق موسع في ذلك الملف، لمعرفة سبب تكرار الإصابات، خاصة أن كولر أكد مسؤولية الفريق الطبي عن التأهيل الخاطئ للاعبين بعد التعافي من الإصابة، مما يؤدي لتجددها، وبالتالي زيادة مدة غياب اللاعب عن الفريق.
من جانبه، تقدم الدكتور أحمد جاب الله، بتقرير شامل إلى لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، من أجل الدفاع عن نفسه في ملف الإصابات.
وبحسب ما كشفته مصادر داخل الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، فإن أحمد جاب الله دافع عن نفسه، مشيرًا إلى أن هناك إصابات كثيرة حدثت لم يتدخل فيها الجهاز الطبي، مثل إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور في الكتف، وإصابة حسين الشحات في الوجه، وخضوع أليو ديانج لجراحة في الركبة، وأن الإصابات العضلية خلال الفترة الماضية طبيعية، بسبب ضغط المباريات الشديد وكثرة سفر الفريق.
وطلب «جاب الله» من لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، عرض الملف الطبي على طبيب من خارج النادي، من أجل تقييم عمل الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

إقرأ ايضا

IMG-20240415-WA0003

إجراء مفاجئ من اتحاد الكرة تجاه محمد الشيبي.. ومحاميه: مصدوم

IMG-20240415-WA0008

مفاجأة بشأن سبب استبعاد شيكابالا من مباراة القمة

IMG-20240415-WA0007

تعليق ناري من مجدي عبدالغني على رفض خالد مرتجي مصافحة مريم مصطفى

أخبار متعلقة

Capture

تعليق صادم من "كولر" على التعادل مع إنبي

IMG-20240326-WA0026

كهربا: "كولر قالي هتبقى رقم 3 عشان فرح أختي"