"صلاح" يلغي متابعة "النني" على إنستجرام.. ما السبب الخلاف بينهما؟

الخميس، 20-04-2023
12:27 م
نشب خلاف بين نجم المنتخب ونادي ليفربول
محمد
صلاح
، وزميله في المنتخب ونجم أرسنال
محمد النني
.
وتداولت الأنباء أن سبب الخلاف جاء بعد أن وضع
النني
إعجاباً على صورة نشرها حارس مرمى أرسنال
وهو يحتفل بطريقة جنونية، بعدما أضاع
صلاح
ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين في 9 أبريل الماضي.
ولكن هذا السلوك من النني
لم يرق لصلاح
، فقام
بإلغاء متابعة صديقه القديم على "إنستغرام".
كما قام بحذف جميع الصور التي تجمعهما على نفس
المنصة، ليقوم النني
بدوره بإلغاء متابعة صلاح
على إنستجرام.
وعلق ناصر النني
والد نجم أرسنال
، على الحادث
مؤكدا أنه لا يملك معلومات حول ما جرى، وأنه علم بالأمر من مواقع التواصل.
وأشار إلى أن الحدث مجرد "سوء تفاهم"
وأنهما "بمثابة الإخوة وبينهما عشرة عمر".