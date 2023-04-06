



كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مقترح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشأن تطوير عقود لاعبي الكرة المصرية.

وقال علام في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن صلاح يملك خبرات ورؤية معينة، موضحا أنه تحدث مع الاتحاد حول تطوير عقود اللاعبين في ظل شكوى عدد منهم من عدم الحصول على حقوقهم، حيث تستغني الأندية عنهم دون منحهم مستحقاتهم.

وأضاف أن لوائح القيد في الموسم الجديد تتضمن مقترحات محمد صلاح بشكل يلزم النادي بمنح اللاعب حقوقه كاملة، حال اتخاذ قرار بالاستغناء عنه.

وأوضح أنه سيتم وضع ضوابط معينة لهذا الأمر حتى لا يفتح الباب أمام أي لاعب للرحيل عن النادي للحصول على الأموال.

وأكمل أن محمد صلاح شدد على أهمية الوصول لكأس أمم إفريقيا في المقام الأول، ثم مناقشة الجزء الخاص بلائحة منتخب مصر، موضحا أن الاتحاد صرف مكافآت لاعبي الفراعنة باستثناء مباريات قليلة.

وقال جمال علام إن محمد صلاح له طبيعة معينة، وطلب أن يزور أسرته في البداية عندما جاء لمصر الشهر الماضي.

وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر قاموا بترتيب تكريم صلاح في معسكر الفراعنة.

وواصل أن التعامل مع محمد صلاح سهل لأنه شخص مثقف ولديه قدرة على استيعاب الآخرين.