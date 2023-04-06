الخميس 06 أبريل 2023
توقيت مصر 18:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالخطوات والشرح أسهل طرق تسجيل الوصول عبر الإنترنت

في المنزل والمدرسة.. مديرة مدرسة تغتصب طالبتين شقيقتين (صور)

محمد صبحي: لقاح كورونا يسبب العقم.. ومتخصص يرد

لماذا سخر الجمهور من مشهد محمد رمضان وأحمد داش؟

7 جنيهات.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

ضعف رونالدو.. الهلال السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم "ميسي" والأخير يرد

5 بنود هامة في اتفاق السعودية وإيران.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يعلن الموافقة على مقترح "صلاح" لتعديل عقود اللاعبين

6 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بهذا النوع من السرطان

قبل التوقيع.. مدرب الزمالك الجديد يغادر القاهرة بعد فشل المفاوضات معه

ADS
 

اتحاد الكرة يعلن الموافقة على مقترح "صلاح" لتعديل عقود اللاعبين

19_2021-637761179093774375-377
صلاح
Native
Teads
الخميس، 06-04-2023 10:26 ص

 

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مقترح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشأن تطوير عقود لاعبي الكرة المصرية.

 

وقال علام في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن صلاح يملك خبرات ورؤية معينة، موضحا أنه تحدث مع الاتحاد حول تطوير عقود اللاعبين في ظل شكوى عدد منهم من عدم الحصول على حقوقهم، حيث تستغني الأندية عنهم دون منحهم مستحقاتهم.

 

وأضاف أن لوائح القيد في الموسم الجديد تتضمن مقترحات محمد صلاح بشكل يلزم النادي بمنح اللاعب حقوقه كاملة، حال اتخاذ قرار بالاستغناء عنه.

وأوضح أنه سيتم وضع ضوابط معينة لهذا الأمر حتى لا يفتح الباب أمام أي لاعب للرحيل عن النادي للحصول على الأموال.

وأكمل أن محمد صلاح شدد على أهمية الوصول لكأس أمم إفريقيا في المقام الأول، ثم مناقشة الجزء الخاص بلائحة منتخب مصر، موضحا أن الاتحاد صرف مكافآت لاعبي الفراعنة باستثناء مباريات قليلة.

 

وقال جمال علام إن محمد صلاح له طبيعة معينة، وطلب أن يزور أسرته في البداية عندما جاء لمصر الشهر الماضي.

 

وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر قاموا بترتيب تكريم صلاح في معسكر الفراعنة.

 

وواصل أن التعامل مع محمد صلاح سهل لأنه شخص مثقف ولديه قدرة على استيعاب الآخرين.

 

إقرأ ايضا

138-181225-messi-saudi-arabia-visits_700x400

ضعف رونالدو.. الهلال السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم "ميسي" والأخير يرد

642e56e74c59b74ae91835b9

بسبب شرط صارم.. مدرب الزمالك الجديد يغادر القاهرة بعد فشل المفاوضات معه

642d41b94c59b74afd43a5ed

واقعة صادمة.. خناقة بين لاعب وحكم والأخير يضرب اللاعب