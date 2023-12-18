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صدمة في الزمالك.. حكم قضائي بعزل عضو بمجلس الإدارة

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مجلس إدارة الزمالك
الإثنين، 18-12-2023 10:44 ص


أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن استبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس الإدارة.
وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة يقضي بإستبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس إدارة النادي.
وغادرت القاهرة في الثالثة عصر الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا؛ استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا؛ استعدادا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

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