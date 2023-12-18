صدمة في الزمالك.. حكم قضائي بعزل عضو بمجلس الإدارة

الإثنين، 18-12-2023
10:44 ص
أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن استبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك
من مجلس الإدارة.
وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة يقضي بإستبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك
من مجلس إدارة النادي.
وغادرت القاهرة في الثالثة عصر الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا؛ استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك
، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا؛ استعدادا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.