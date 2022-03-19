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صدمة.. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة صديقته ويحتضنها أمام الكعبة (صور)

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صدمة.. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة صديقته ويحتضنها أمام الكعبة (صور)

عفرت-1
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السبت، 19-03-2022 02:12 م

أثار مطرب الراب الشهير أحمد عفروتو، صدمة وحالة كبيرة من الجدل بعد قيامه بأداء مناسك العمرة مع صديقةه، ونشر صورا لهما أمام الكعبة المشرفة.
وتعرض مطرب الراب عفروتو لموجة من الانتقادات بسبب اصطحابه لصديقةه لأداء مناسك العمرة، ورد على هذه التعليقات برأي الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي قال في شرح البخاري (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): "قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم".
وعلق عفروتو من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي على انستجرام، على تلك الانتقادات برد قال فيه : "مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملوا سيرش ... قال الحسن: المسلم محرم ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم".


 

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