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شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Native
الجمعة، 14-05-2021 09:26 م المصريون
دعاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وقال الطيب، في منشور مترجم لعدة لغات عالمية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:
"أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.

أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".
 

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