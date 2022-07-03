شوبير: مدرب الأهلي الجديد رفض طلب سامي قمصان أمام بتروجيت

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، رفض طلب سامي قمصان، المدرب العام، قبل مباراة الأحمر أمام بتروجت، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2020-2021.



وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "ريكادو سواريش عمل حركة حلوة محدش خد باله منها، محمد شريف أهدر فرصة قبل تغييره، ليقرر المدرب تأخير استبداله على أمل أن تتاح له فرصة أخرى للتسجيل، لكن لم تأت فرصة، ليقرر استبداله بـ حسام حسن".

وأضاف شوبير: "أريد أن أخبركم بسر، سامي قمصان كان يريد الدفع بتشكيل “ميكس” أمام بتروجيت يضم لاعبين شبابا بجانب بعض الأساسيين، لكن سواريش رفض، لأنه أراد رؤية مستوى الأساسيين".

وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر، بعد التغلب على بتروجت بهدفين دون رد.

سجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثامنة، ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 72.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر برصيد 37 لقبا، وبفارق 10 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.