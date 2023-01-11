شطب عضوية إبراهيم عيسى من النادي الأهلي

الأربعاء، 11-01-2023
03:50 ص
نسمه عبد الوهاب
قرر مجلس اداره النادي الاهلي
برئاسة محمود الخطيب
، شطب هناء حمزة
وإبراهيم عيسى من عضوية النادي
وقام النادي الأهلي بتعليق صورة القرار في جميع أفرع النادي ، حيث أوضح في منشوره :" قرر مجلس إدارة النادي مفوضا في اختصاصات الجمعية العمومية بجلسته 14 ديسمبر الماضي ، الموافقة علي التوصية الخاصة بالشئون القانونية وفقاً لما تقىه اللائحة وذلك بإسقاط عضوية كلا من انور محمد الحواوشي و إبراهيم عيسي وهناء حمزة
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وجاء القرار بعد انتقادات عديدة وجهها الإعلامي إبراهيم عيسى للأهلي إلى جانب هناء حمزة
التي دخلت في صدام قوي مع الإدارة الحمراء على خلفية رحيل ابنتها لاعبة الكرة الطائرة لصفوف الزمالك.