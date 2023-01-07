شاهد.. ممثل أمير الكويت ووفد الاتحاد ينسحبون من حفل افتتاح خليجي 25 في العراق

السبت، 07-01-2023
09:55 ص
أعرب الاتحاد الكويتي
لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25
في
مدينة البصرة
، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو
أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح
الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق
له.
ونوه الاتحاد الكويتي،
إلى أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل سمو أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد
الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراق
ي والمسؤولين
على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.
وقال حفاظا على
مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر
في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراق
ي بتوافر كافة وسائل الأمن
والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.
وأكد أنه سيتابع
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، أمور المنتخب الوطني للتأكد من
عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الاحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.
وأضاف «نطمئن الجماهير
الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة
،
وندعو الجماهير مواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة».
كما تعرض عضو مجلس
إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالعزيز السمحان للسرقة أثناء اقتحام ملعب البصرة
من قبل مشجعين مجهولين في افتتاح بطولة خليجي 25
.
وقال "السمحان"
لموقع "جريدتكم" : " أثناء التدافع عند باب الاستاد وحتى الوصول للمنصة
شق لص من مقتحمي الملعب مخباتي بموس وسرق بوكي (محفظتي) والحمد لله على كل حال ومقدر
هذا الأمر ولكن للأسف اللي أشوفه إن ما شاء الله العساكر والشرطة موجودين بكل مكان
وهالأمر يحدث شي غريب صراحة".
وتابع :
" حنا تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد هذا الشيء أزعجنا
وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح وحاليا حنا موجودين في الفندق مقر إقامتنا".