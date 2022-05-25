الأربعاء 25 مايو 2022
توقيت مصر 20:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

ADS
 

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

Capture
النني
Native
Teads
الأربعاء، 25-05-2022 11:55 ص

أعلن نادي أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب وسطه النجم المصري الدولي محمد النني.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني (29 عاما) مع أرسنال، بنهاية الموسم الجاري، قبل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.
وأصدر أرسنال، بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله تجديد عقد النني، دون الإشارة إلى مدة العقد الجديد.
ولكن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كشف أن مدة عقد النني الجديد مع أرسنال هي موسم واحد فقط، حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم آخر.
وأعرب النني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده، حيث  نشر عبر حسابه في موقع "تويتر" تغريدة تتضمن صور احتفاله بعقده الجديد رفقة عائلته (زوجته وأطفاله)، وعلق قائلا: "ما يقرب من 7 سنوات مع أرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم، ما زلت أتطور، وأريد أن أفعل الكثير من أجل الفريق والنادي الذي أحبه".
2022
وأضاف: "سعيد وفخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال، سأبقى في بيتي".
ومن جانبه، علق المدير الفني لنادي أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا على تجديد عقد النني قائلا: "النني جزء مهم حقا من الفريق، إنه يجلب طاقة وحماسا والتزاما لا نهاية له للفريق، ويحبه الجميع، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".
شاهد بالضغط هنا :  و هنا :
 

إقرأ ايضا

موسيماني

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

1707395_0

كيروش مهاجمًا محمد شوقي وعصام الحضري: اليوم عرفت لماذا فعلا ذلك

aYWrHfHR_400x400

«كاف» يعلن استبعاد منتخبين من كأس إفريقيا نهائيًا

أخبار متعلقة

FF8bmYaX0AEADzD

عرض خيالي لا يُصدق من باريس سان جيرمان لـ«مبابي» للتجديد وعدم الرحيل لريال مدريد

6281e1af4c59b71805290e38

مبابي يفجر مفاجأة خلال تسلم جائزة أفضل لاعب: لقد حسمت أمري