شاهد.. ترامب يتشاجر مع صحفي: «انت مجرم»

الثلاثاء، 20-10-2020
03:16 م
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مراسلاً صحفي
اً يدعى جيف ماسون ووبخه ،
عندما سأله عن سبب اتهامه المرشح الديمقراطي جو بايدن
بالفساد ، ووصفه بـ ”
المجرم”٠
وأجاب ترامب
على السؤال قائلاً : ” أنت مجرم لعدم نشرك عن قضية فساد بايدن
وابنه هانتر بعد العثور علي لاب توب خاص به وفيه رسائل تكشف تورط بايدن
وابنه في
قضايا فساد بأوكرانيا”.
وقررت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة،
إغلاق مكبر الصوت خلال المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس بين الرئيس دونالد
ترامب
والمرشح الديمقراطي جو بايدن
للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن
يقاطعه الآخر.
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