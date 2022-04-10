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شاهد أغرب ركلة جزاء فاشلة

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الأحد، 10-04-2022 10:32 ص
أثارت ركلة الجزاء، التي نفذها المدافع البرازيلي سابينو وتسببت في خروج فريقه سبورتس ضد سالغاليرو، بربع نهائي بيرنامبوكانو، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهت المباراة في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما قبل أن يلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي صبت لمصلحة فريق سالغاليرو وضمن تأهله لدور نصف النهائي من المسابقة، بحسب "روسيا اليوم".
لكن الأنظار انصبت على المدافع سابينو الذي تصدى لتنفيذ إحدى ركلات الترجيح بطريقة مثيرة للسخرية.
وبعد تأخير طويل في تنفيذ الركلة عقب سلسلة من الخطوات القصيرة للوصول إلى الكرة، قفز سابينو وركل الكرة بعيدا عن قائم المرمى.
طريقة تنفيذ الركلة الفاشلة أثارت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تندروا حول الوقت الطويل لتنفيذ الركلة، وسأل أحدهم، "هل نفذ سابينو ركلة الجزاء أم أنه ما زال يمشي بالكرة؟".
فيما قالت مشجعة رياضية أخرى إنها تخشى وجود أشخاص تمكنوا للتو من الضحك على هذه الخطوة.
وأمضى سابينو ليلة صعبة مع فريقه، خاصة وأنها النكسة الثانية للفريق خلال أربعة أيام، إذ خسر "سبورت" الأحد الماضي نهائي كوبا دو نورست أمام فورتاليزا.
 

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