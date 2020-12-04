سيراميكا كليوباترا يلاقي وادي دجلة وديا على بتروسبورت

الجمعة، 04-12-2020
02:12 م
أمير سعد
يخوض الفريق الأول
لكرة القدم بنادي سيراميكا
كليوباترا، مباراة ودية، على ملعب بتروسبورت
بالتجمع الخامس،
أمام فريق وادي دجلة.
ويسعى هيثم شعبان
المدير الفني لفريق سيراميكا
كليوباترا، إلى خوض أكبر عدد من المباريات الودية، لزيادة
الانسجام والتجانس بين عناصر الفريق، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق سيراميكا
كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي
على ملعب السلام.
يذكر أن نادي سيراميكا
كليوباترا، أعلن أمس الخميس، عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي لتدعيم
صفوف الفريق خلال الموسم القادم.