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رونالدو ينقل “قطته” بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا بعد تعرضها للدهس

رونالدو
رونالدو
 
الخميس، 25-02-2021 12:32 م المصريون
قال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه نقل قطته للعلاج في مستشفى إسباني، بعد تعرضها لحادث دهس.
وأوضح رونالدو أن قطته “بي بي” وهو من نوع “سفينكس” ويبلغ سعره 2600 جنيه إسترليني، دهست خارج منزله في مدينة تورينو الإيطالية، ونقلت إلى مستشفى خاص، لكنه قرر لاحقا إخراجها من العناية المركزة، وإرسالها بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا.
وقال نجم يوفنتوس في مقابلة مع مجلة “in style”: “هربت ودهست وأوشكت على الموت وبقيت متأثرة بالإصابة لأكثر من شهر ونصف الشهر، ما دفعني الى نقلها الى مستشفى في إسبانيا
 

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