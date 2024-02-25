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رضا عبدالعال يثير غضب السعوديين بعد تصريحاته عن الدوري السعودي

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رضا عبدالعال
الأحد، 25-02-2024 03:02 م نسمه عبد الوهاب
تعرض اللاعب الدولي المصري السابق رضا عبد العال لانتقادات واسعة في السعودية بعد وصفه دوري روشن للمحترفين بـ"دوري المبطلين".
وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق في بودكاست "Goal Cast" عند سؤاله عما إذا كان يتابع مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين: "لا"، وأشار إلى أن الدوري السعودي "لا يعجبه".

وأضاف "دوري المبطلين ..المتعة في الملاعب والجماهير وليس الأداء والفنيات".
واستشهد عبد العال بمباريات الزمالك أمام الفرق السعودية خلال الفترة الأخيرة والتي حقق خلالها الفريق المصري التفوق رغم تراجع مستواه.
وأثارت تصريحات عبد العال غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث كتب أحد المغردين: "لو صلاح راح على الدوري السعودي كان هيقول دوري (المبطلين) ؟؟!!! طيب نيمار 32 سنة وقدامه على الأقل بمشيئة الله طبعا خمس سنوات أوست، بعيدا عن الإصابات يعتبر مبطل؟؟؟ طيب بالورقة والقلم كم صفقة في الدوري السعودي كله جات فوق الـ30 سنة ؟؟ أسلوب مش محترم بكل أمانة".

وكتب معلق آخر: "أحترم أراء الآخرين حتى لو لم تأت مع ميولي، ولكن ما قاله الكابتن رضا عبد العال ليس رأي، بل إساءة واستهزاء بالدوري السعودي، ومثل هؤلاء الأشخاص يجب (تجاهلهم) وعدم تداول ما يصدر عنهم من أراء، لأنهم ببساطة لا يستحقون الرد؟!".
وعلق متابع ثالث: "طيب تقدر تعطي إجابة بدون ما تقلل (من الدوري السعودي".

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