رسميًا.. نجم الأهلي في الدوري السعودي

الأربعاء، 14-10-2020
07:30 م
الطيب حسين
قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، إن المغربي وليد أزارو
نجم الأهلي، وصل إلى مدينة الدمام السعودية، لتوقيع عقود انضمامه مع نادي الاتفاق.
وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم الأربعاء، إلى أن المغربي أزارو
وصل للسعودية تمهيدا لانضمامه لفريق الاتفاق، الذي لعب في صفوفه بالموسم الماضي.
وكان المهاجم المغربي قد غادر إلى بلاده بعد أن رفض تمديد عقده مع الاتفاق قبل عدة أشهر بعد رفض إدارة النادي السعودي طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من راتبه الشهري خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.
وكان أزارو
قد انضم إلى نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما من الأهلي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وشارك أزارو
مع الاتفاق الموسم الماضي في 8 مباريات وأحرز 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وانضم أزارو
لصفوف الأهلي قبل 3 سنوات، قادما من الدفاع الحسيني الجديدي، ولعب مع المارد الأحمر 89 مباراة وسجل 41 هدفا وساهم في صناعة 16 هدفا.