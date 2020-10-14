الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. نجم الأهلي في الدوري السعودي

تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

تطور جديد في قضية فتاة المعادي

ليس كلنا مع التطبيع.. تعليق صادم من مستشار بن زايد

شاهد.. ضحية "جريمة الزرقاء" يفجر مفاجآت صادمة

في عيد القوات الجوية.. تعليق مثير من علاء مبارك

لن تتخيل ما قاله محمد هنيدي عن فتاة المعادي

عبد الله رشدي يثير الجدل مجدداً والسبب!!

10 أطعمة تساعد في القضاء على سرطان الثدي

دعاء فاروق ترد على إتهامها بفبركة "مكالمة السحر"

رسميًا.. نجم الأهلي في الدوري السعودي

250432_0
الدورى السعودي
 
الأربعاء، 14-10-2020 07:30 م الطيب حسين
قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، إن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي، وصل إلى مدينة الدمام السعودية، لتوقيع عقود انضمامه مع نادي الاتفاق.

وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم الأربعاء، إلى أن المغربي أزارو وصل للسعودية تمهيدا لانضمامه لفريق الاتفاق، الذي لعب في صفوفه بالموسم الماضي.

وكان المهاجم المغربي قد غادر إلى بلاده بعد أن رفض تمديد عقده مع الاتفاق قبل عدة أشهر بعد رفض إدارة النادي السعودي طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من راتبه الشهري خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.

وكان أزارو قد انضم إلى نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما من الأهلي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك أزارو مع الاتفاق الموسم الماضي في 8 مباريات وأحرز 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم أزارو لصفوف الأهلي قبل 3 سنوات، قادما من الدفاع الحسيني الجديدي، ولعب مع المارد الأحمر 89 مباراة وسجل 41 هدفا وساهم في صناعة 16 هدفا.


 

إقرأ ايضا

الزمالك

نبأ سار لعشاق الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

175732

الزمالك يحذر مسئولى الرجاء المغربي من ذلك الأمر

15

مسحة كورونا للاعبي الزمالك بالمغرب

أخبار متعلقة

980

"أزارو" يقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الأهلى

أجايي

أجايي يصدم إدارة الأهلي بهذا القرار

الأهلي والمقاصة

المقاصة بـ10 لاعبين يُعيق الأهلي في ليلة التتويج بالدوري

الأهلى

الأهلي يحتفل بأول ظهور للاعبيه بعد التتويج بالدوري

ملعب

أزمة جديدة للوداد والرجاء قبل مواجهة الأهلى والزمالك

1036347_0

رغم التجميد.. انجاز جديد لحسام عاشور