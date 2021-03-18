خالد الغندور يكشف مفاجآت محرجة عن لاعبي الزمالك: أحدهم قام بفعل غريب لا أنساه

الخميس، 18-03-2021
07:59 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي خالد الغندور
- مذيع قناة الزمالك
- عدة مفاجآت محرجة عن لاعبي الفريق.
وقال الغندور في برنامجه: لاعبو الزمالك
رفضوا النزول للتدريبات قبل مباراة وادي دجلة بسبب خصم ضريبة التنمية من مستحقاتهم وعندما قلنا هذا أخذوا موقفا من قناة الزمالك
.
وأضاف: هؤلاء لا يتعاملون بمبدأ الانتماء وعندما يأتي لهم عروضا في دوريات أقل بالخليج يتركون الزمالك
من أجل المال .. يتعاملون مع الزمالك
وكأنه مرحلة في حياتهم.
وتابع: أحد اللاعبين رفض الظهور مع القناة وقال (انتوا مبتدفعوش فلوس) وقد يظهروا على قنوات ضد الزمالك
من أجل المال