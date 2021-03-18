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خالد الغندور يكشف مفاجآت محرجة عن لاعبي الزمالك: أحدهم قام بفعل غريب لا أنساه

خالد الغندور
خالد الغندور يكشف مفاجآت محرجة عن لاعبي الزمالك: أحدهم قام بفعل غريب لا أنساه
 
الخميس، 18-03-2021 07:59 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي خالد الغندور - مذيع قناة الزمالك - عدة مفاجآت محرجة عن لاعبي الفريق.

وقال الغندور في برنامجه: لاعبو الزمالك رفضوا النزول للتدريبات قبل مباراة وادي دجلة بسبب خصم ضريبة التنمية من مستحقاتهم وعندما قلنا هذا أخذوا موقفا من قناة الزمالك.

وأضاف: هؤلاء لا يتعاملون بمبدأ الانتماء وعندما يأتي لهم عروضا في دوريات أقل بالخليج يتركون الزمالك من أجل المال .. يتعاملون مع الزمالك وكأنه مرحلة في حياتهم.

وتابع: أحد اللاعبين رفض الظهور مع القناة وقال (انتوا مبتدفعوش فلوس) وقد يظهروا على قنوات ضد الزمالك من أجل المال
 

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