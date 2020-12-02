خالد الغندور يكشف حقيقة طلب بن شرقي الرحيل عن الزمالك

الأربعاء، 02-12-2020
10:49 ص
أمير سعد
شنّ الإعلامي خالد
الغندور، هجومًا على أحمد حسام "ميدو" بعد تصريحاته الأخيرة، بأن لديه معلومة
أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك
.
وكتب خالد الغندور،
عبر حسابه علي فيس بوك: "أقسم بالله لسه قافل مع وكيل أشرف بن شرقي وقال لي كل
كلام ميدو غلط والغريبة إن أنا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي أمس ولم يذهب للنادي من الأساس".
وتابع "بن
شرقي باقي: بكره علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل أشرف بن شرقي علي اللايف عشان
جمهور الزمالك العظيم يطمئن وهناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك والحب المرهون
بالمصلحة أو الوجود وفيها لأخفيها أو أحاول أهد المعبد عشان أطلع البطل.
وأضاف: "الحقيقة
أن البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح وهو جمهور الزمالك العظيم ونتقابل يوم الأحد
وكل واحد يتحاسب علي كلامه".